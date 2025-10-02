Более 55 млн кубометров питьевой воды поставили жителям Подмосковья с января

Мособлводоканал остается главным поставщиком воды в регионе и обеспечивает ею значительную часть Подмосковья. За девять месяцев 2025 года предприятия компании подали в дома жителей 55,7 миллиона кубометров воды.

Сейчас в работе находятся 584 водозаборных узла. Вода поступает из артезианских скважин, проходит очистку, а затем с помощью насосных станций подается в магистральные трубы и распределяется по домам, в том числе в квартиры многоквартирных домов.

В компании отметили, что в Подмосковье регулярно обновляют оборудование и внедряют новые технологии, чтобы сделать систему водоснабжения надежнее и эффективнее. Сегодня Мособлводоканал обеспечивает чистой водой более 1,2 миллиона человек.