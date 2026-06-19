Мингосуправления Подмосковья напомнило об онлайн-услуге для застройщиков

С начала года более 5,4 тысячи раз обратились пользователи за электронной услугой «Уведомление о соответствии построенных объектов ИЖС или садового дома». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Когда застройщик завершает строительство или реконструкцию, он должен в течение месяца направить уведомление об окончании работ в орган местного самоуправления. Прежде чем отправить заявление, можно проверить данные об ограничениях использования участка через Геопортал Подмосковья.

Услуга предоставляется бесплатно на портале госуслуг Подмосковья и доступна для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Результат поступит в личный кабинет в течение пяти рабочих дней.