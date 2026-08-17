Более 54 тысяч тонн сенажа заготовили в Коломне

В агрохолдинге завершили очередной этап кормозаготовительной кампании. Аграрии убрали однолетние травы с площади 831 гектар и получили более 12 тысяч тонн сенажа.

Однолетние культуры используются для производства кормов для молочного стада. Всего с начала кампании хозяйства заготовили свыше 54 тысяч тонн сенажа: около 42 тысяч тонн приходится на многолетние травы, еще более 12 тысяч тонн — на однолетние культуры. Кроме того, подготовлено 900 тонн сена.

Основу кормовой базы составляют смешанные посевы бобовых и злаковых культур. Они позволяют получать сбалансированный корм с необходимым содержанием протеина и углеводов, что важно для здоровья животных и стабильной молочной продуктивности.

Заготовка кормов остается одним из ключевых этапов производственного цикла агрохолдинга. Созданные запасы обеспечат молочное стадо необходимым рационом и помогут хозяйствам стабильно работать в течение всего года.