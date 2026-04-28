Более 530 кубометров мусора убрали на субботнике в Истре

В Истринском округе завершается апрельский «Месяц чистоты», инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Уборка мусора и прошлогодней листвы 25 апреля прошла в Истре, Дедовске, Павловской Слободе, Глебовском, Агрогородке, Павловском и Кострово.

Всего за день убрано более 530 кубометров бытового и древесного мусора. В рамках субботника также высадили 200 многолетних кустарников сирени и спиреи, позже планируется высадить еще около 15 тысяч виол. В мероприятии приняли участие более 2,7 тысячи жителей округа.

За весь месяц коммунальные службы привели в порядок 340 дворов и 58 общественных пространств, собрали более тысячи кубометров мусора. Также выполнены работы по промывке асфальтированных дорог общей протяженностью более 670 километров и уборке мусора вдоль всех муниципальных дорог.