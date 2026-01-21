Более 53 тысяч знаков ГТО выдали в Подмосковье за 2025 год

В 2025 году жители Подмосковья получили 53,2 тысячи знаков отличия комплекса «Готов к труду и обороне». Из них 28 тысячи золотых, 14 тысячи серебряных и 10 тысяч бронзовых.

Как сообщили в региональном Минспорте, лидерами по количеству полученных знаков стали Химки, где нормативы сдали 3,6 тысячи человек. Еще 3,5 присвоили в Красногорске и 3,4 тысячи — в Люберцах. Всего участниками испытаний стали 119 тысяч жителей.

Знак ГТО дает возможность абитуриентам получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. С 1 января за выполнение нормативов также можно получить налоговый вычет размером до 18 тысяч рублей.

Всего в Подмосковье 64 центра тестирования ГТО. Список адресов доступен по ссылке.

Мероприятия комплекса ГТО проводят в рамках федеральной программы «Спорт России».