Более 52 тысяч инвалидов получили сопровождение на вокзалах МЖД за полгода

В первом полугодии 2026 года более 52,2 тысячи маломобильных пассажиров воспользовались услугой помощи и сопровождения на вокзалах Московской железной дороги (МЖД). Это на 8,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Услуга предоставляется на всех столичных вокзальных комплексах, а также на вокзалах крупных региональных центров. Наибольшее количество обращений зафиксировано на Казанском (23,3 тысячи пассажиров), Павелецком (9,3 тысячи человек) и Ярославском вокзалах (6,8 тысячи человек).

На крупных вокзалах столичной магистрали созданы специальные зоны ожидания для маломобильных пассажиров. В них есть места для кресел-колясок, скамейки для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, мягкие диваны и журнальные столики. Для слабослышащих путешественников оборудован индукционный контур. Также предусмотрены места для собак-проводников. Зоны ожидания оснащены розетками для подзарядки гаджетов и дополнительным информационным табло.

Подать заявку на сопровождение можно не позднее чем за 24 часа до поездки по телефону: 8 800 775-00-00 или по электронной почте: info@rzd.ru.