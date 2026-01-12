Более 52 тысяч человек посетили парки во время новогодних каникул в Химках

В новогодние каникулы парки городского округа Химки посетили более 52 тысяч человек. Активный отдых был организован в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье».

В первые дни января на территориях парков проводились интерактивные игры, спортивные состязания, мастер-классы, а также новогодние представления и анимационные программы. Особой популярностью пользовался Театральный каток, который работал даже в новогоднюю ночь, а 9 января там прошло ледовое шоу «Щелкунчик» под руководством Татьяны Навки и Петра Чернышева. Рождественские праздники отметили в парках имени Л. Н. Толстого, А. Величко и «Дубки».

«Большое количество наших жителей — и стар, и млад — занимаются спортом, гуляют, общаются, знакомятся в местах отдыха, ведь в подмосковных парках и лесопарках красиво и безопасно. Мы и дальше будем обращать внимание на их качественное содержание и наполнение всем, что важно для жителей», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Все мероприятия прошли с упором на семейный отдых и активное времяпрепровождение на свежем воздухе, включая катание на коньках и участие в праздничных программах.