Более 500 жителей Солнечногорска сдали нормы ГТО в первом квартале 2025 года

С начала года в городском округе Солнечногорск свыше полутысячи жителей сдали нормы ГТО, продемонстрировав высокие результаты и подтвердив свою физическую подготовку. Ожидается выход приказа о награждении участников знаками отличия.

Нормативы сдаются по возрастным категориям. Результаты ГТО имеют особое значение для выпускников 11-х классов. Награды в виде знаков отличия предоставляют ребятам дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения.

«Мы гордимся активностью наших жителей и их стремлением к здоровому образу жизни. Для старшеклассников это важный шаг на пути к достижению личных целей, в том числе и при поступлении в высшие учебные заведения. С нетерпением ждем результаты», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Жителей Солнечногорска предупредили, с 1 января текущего года в связи с обновлением платформы ГТО могут возникнуть временные сложности при входе в личный кабинет участника.

По всем вопросам, касающимся сдачи нормативов, можно обратиться в Центр тестирования ГТО в Солнечногорске по телефону: 8 (915) 021-09-07 или по электронной почте: gto@mbu-solnechnogorye.ru.