Более 500 жителей Подольска запустили приложение «Госключ» через МФЦ

Многофункциональный центр Подольска с января текущего года начал выдавать сертификаты электронной подписи. За девять месяцев с заявками в офисы МФЦ обратилось больше 500 горожан.

Приложение «Госключ» предназначено для подписания юридически значимых документов в электронном виде. С его помощью можно получить сертификат и сформировать электронную подпись. Такая услуга оказывается бесплатно всем гражданам, которые имеют на портале «Госуслуги» подтвержденную учетную запись, в которой указан номер телефона и СНИЛС.

Квалифицированная электронная подпись нужна для оформления документов при покупке недвижимости, регистрации права собственности и бизнеса, подписания договора об ипотеке и подаче заявления на развод.

Неквалифицированная электронная подпись, которую также можно оформить в приложении «Госключ», может понадобиться при покупке автомобиля, оформлении компенсации по ОСАГО, активации сим-карты и подписания различных кадровых документов.

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