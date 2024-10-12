Более 500 жителей Химок вступили в партию «Единая Россия» в 2024 году

В Химках более 500 человек получили партийные билеты «Единой России». Итоги озвучили на еженедельном заседании.

Еженедельное совещание местного отделения партии «Единая Россия» прошло при участии депутата Московской областной Думы Михаила Раева и председателя Совета депутатов в Химках Сергея Малиновского. Народные избранники подвели итоги работы работы общественной приемной по различным направлениям.

«Обсудили с коллегами реализацию партийных программ на территории нашего округа, в том числе — Народной программы. Также, в повестке — помощь участникам СВО и их семьям. Оказываем адресную помощь и поддержку тем, для кого это сейчас особенно важно», — поделился депутат химкинского Совета депутатов Александр Васильев.

Муниципальный депутат Галина Болотова отметила, что к народному избраннику может записаться любой желающий по телефонам: 8 (495) 793-50-55 и 8 (916) 683-08-27. График приемов опубликован в социальных сетях и на сайте администрации городского округа Химки.

Депутаты, помимо работы в общественной приемной и на «выездных администрациях», взаимодействуют с жителями в общедомовых чатах. Там они разбирают вопросы благоустройства и ЖКХ. Система выстроена по инициативе главы округа Дмитрия Волошина. Она соответствует принципу работы губернатора Московской области Андрея Воробьева «житель всегда прав».

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