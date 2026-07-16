Более 500 заявок на смену имени ребенка подали онлайн в Подмосковье с января

С начала года на региональном портале жители Подмосковья более 500 раз воспользовались услугой по выдаче разрешений на изменение имени и фамилии ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Чтобы подать заявление на изменение имени или фамилии ребенка до 14 лет, нужно зайти на портал госуслуг Подмосковья в раздел «Семья» — «Юридические вопросы». Там доступна услуга «Выдача разрешения на изменение имени и фамилии ребенка».

Для подачи заявки необходимо авторизоваться через ЕСИА и приложить нужные документы. Заявку могут подать физические лица. Результат придет в личный кабинет в течение 7 рабочих дней.

Электронную услугу дополнили умными сервисами. Один из них автоматически проверяет данные о детях в информационной системе Минсоцразвития региона. Заявителю останется только выбрать ребенка из списка.

Еще один сервис позволяет проверять наличие ранее поданного заявления. Это поможет избежать повторной подачи, если ведомство еще не приняло решение по предыдущему обращению.