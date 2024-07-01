Более 500 выпускников получили дипломы об окончании Губернского колледжа в Серпухове

Фото: Министерство образования Московской области

Губернский колледж выпустил еще одно поколение молодых специалистов. На торжественной церемонии дипломы вручили 551 студенту, из которых 116 закончили учебу с отличием.

В Министерстве образования Подмосковья рассказали, что выпускники получили документы об образовании по 19 специальностям. 116 студентов закончили программу на отлично.

На церемонии присутствовал народный учитель России, почетный гражданин Московской области и Серпухова, а также директор Губернского колледжа Александр Лысиков. Он пожелал выпускникам успехов и счастливой судьбы как в личной жизни, так и в карьере.

Родители студентов поблагодарили педагогический коллектив за годы обучения. В знак признательности каждая выпускная группа подготовила видеоролик о своем времени в колледже, вспоминив радостные моменты и значимые события.

Губернатор Подмосковья  Андрей Воробьев встретился с выпускниками и поздравил ребят с этим знаковым событием. В этом году 11-е классы окончили 34 тысячи учеников Подмосковья, а девятые — 95 тысяч.

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