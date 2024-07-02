Более 500 утят выпустили в озеро Круглое в Дмитрове

Специалисты Дмитровской ветеринарной станции выпустили в озеро Круглое 550 утят. В мероприятии приняли участие местные жители, большинство из которых приехали семьями.

«Перед выпуском наши ветеринарные врачи осмотрели пернатых, провели исследования на орнитоз и грипп птиц. Важно исключить заболевания и отобразить это в ветеринарных сопроводительных документах. Все выпущенные утята окольцованы, и теперь мы сможем отследить их судьбу», — пояснил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Мероприятие организовали по инициативе участников проекта «Утиная территория» и охотхозяйства «Озерецкое». С помощью таких акций на озере обновляется популяция уток, что важно для природного баланса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пригласил жителей Подмосковья на фестиваль «Лето.Музыка.Музей». Грандиозный концерт по сложившейся традиции пройдет музее «Новый Иерусалим».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».