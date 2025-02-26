Более 500 учителей в Балашихе получили выплаты на аренду жилья

В Подмосковье около 4 тысяч педагогов получили ежемесячные выплаты на аренду жилья, из них в Балашихе — более 500 человек. Эта мера поддержки была введена в феврале прошлого года для учителей по семи направлениям: русский язык и литература, математика, информатика, физика, химия, биология, начальные классы.

В ходе отчета о работе за 2024 год в Балашихе председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов акцентировал внимание на важности привлечения кадров в сферу образования. Он подчеркнул, что с открытием новых школ и детских садов возрастает потребность в квалифицированных педагогах.

«Необходимо создать все условия, чтобы талантливые учителя и воспитатели захотели работать именно у нас», — отметил Игорь Брынцалов.

В своем выступлении он также рассказал о мерах поддержки, действующих в Московской области. Одной из самых востребованных инициатив стала ежемесячная выплата на аренду жилья для учителей по определенным предметам.

С 1 февраля 2024 года учителя смогут получать ежемесячную компенсацию аренды жилья, которая с 2025 года увеличится до суммы от 20 до 30 тысяч рублей. Заявление на выплату можно подать через региональный портал госуслуг, где также представлены все условия для получения компенсации. Эта инициатива направлена на поддержку педагогов и улучшение образовательной среды в регионе.