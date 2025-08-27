Более 500 учителей приняли участие в педагогическом фестивале в Химках

В химкинской школе № 29 прошел педагогический фестиваль «Живой учитель», мероприятие объединило более 500 специалистов со всех городов России. Дополнением стала школьная ярмарка, учителя смогли познакомиться с новыми педагогическими пособиями и играми.

Площадка для проведения фестиваля была выбрана не случайно, так как его инициатором и основателем является заместитель директора школы № 29 Ирина Агибалова.

«Это мероприятие проходит накануне нового учебного года как раз для того, чтобы дать коллегам новые идеи для развития, познакомить их инструментами обучения и получить новый заряд положительной энергии», — подчеркнула заместитель директора школы № 29 Ирина Агибалова.

На протяжении двух дней участники активно делились своим опытом, обсуждали новые методики и технологии, а также обменивались идеями по улучшению образовательного процесса.

«Когда на сцене говоришь слова и смотришь на учителей, то понимаешь, сколько там вдохновения, сколько творчества, сколько креатива. Этот фестиваль, как глоток свежего воздуха», — поделилась директор школы № 29 Наталья Каныгина.

Участниками фестиваля стали учителя начальных классов, применяющие нестандартные формы обучения и ведущие собственные блоги. Один из них, педагог начальных классов и автор канала «Учитель по призванию» Кирилл Арефьев, он поделился своими впечатлениями о форуме в своем телеграм-канале.

«Спасибо за теплые объятия, душевные разговоры и горящие глаза, которые вдохновили меня творить и даже вытворять еще больше! Если вдруг начну опускать руки, то буду пересматривать фотографии и видео с нашей живой встречи», — отметил педагог начальных классов Кирилл Арефьев.

Участники также получили возможность задать вопросы экспертам и обсудить актуальные проблемы современной педагогики.