Более 500 учеников из Красногорска поучаствовали в слете «Школа безопасности»

Муниципальный этап слета Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности» прошел в Красногорске. В нем приняли участие более 500 школьников из 29 учебных заведений округа.

Слет формирует сознательное и ответственное отношение к вопросам личной и общественной безопасности. Школьники получают практические навыки, которые пригодятся в экстремальных ситуациях.

«С 2001 года мы начали проводить „Школы безопасности“. Вы видите по лицам ребят — всем очень интересно, потому что тут — и ловкость, и смелость, и быстрота, и знание правил дорожного движения, и основы оказания первой медицинской помощи. Еще ребята тренируются надевать и снимать пожарный костюм, бегать на скорость и работать с огнетушителем, ставить палатки, разводить костер и готовить еду», — рассказала главный специалист управления образования администрации городского округа Красногорск Ирина Башкина.

Здесь учитывают качество скорость прохождения испытаний, а также слаженность команды. За каждое ставятся баллы. Отдельную оценку можно заработать за красочное оформление боевой листовки.

Ученик 9А класса центра «Полет» Максим Подгорный рассказал, что его команда готовилась недолго. Он рассказал, что самым сложным испытанием было прохождение по веревкам, а самое легкое — задание с противогазами.

Старшеклассники Нахабинского лицея № 1 принимают участие в слете два года подряд. Они отметили, что секрет успеха — в подготовке и тренировках.

Победители примут участие в зональном этапе «Школы выживания» в мае 2025 года. Если победят — отправятся на областной уровень.

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