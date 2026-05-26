Более 500 участников собрал семейный экстрим-фестиваль в Орехово-Зуеве

Более 500 любителей двухколесного транспорта со всей России стали участниками семейного экстрим-фестиваля, который прошел в Орехово-Зуеве. В течение трех дней они соревновались в самых разных классах — от беговелов для самых юных спортсменов до питбайков и эндуро.

Посмотреть на захватывающее дух зрелище ежедневно собиралось более тысячи зрителей. Протяженность трассы составляла 1200 метров. Ее построили буквально за два месяца.

Любителей мотоспорта в Орехово-Зуеве немало. Обучают езде на мотоциклах в городе даже членов клуба «Активное долголетие», а также тех, кто отправляется на специальную военную операцию.

«Тем ребятам, которые подписали контракт и планируют идти на СВО, мы даем возможность учиться экстремальному вождению, чтобы это им могло пригодиться в зоне проведения СВО», — рассказал председатель совета депутатов городского округа Алексанр Бабаев.

Этот семейный экстрим-фестиваль стал вторым. Организаторы планируют сделать его традиционным, а в следующем году добавить еще одну новую дисциплину — квадроцикл.