Более 500 участников собрал осенний полумарафон в Черноголовке

Стартовый городок разместился в сквере имени академика Халатникова рядом с арт-объектом «Сингулярность». В быстроте и выносливости соревновались как подготовленные спортсмены, так и любители всех возрастов.

Бегунам предстояло преодолеть одну из тематических дистанций — три, пять, 10 и 21 километр. Для участников старшего возраста организовали скандинавскую ходьбу на три километра, а для детей — забег на один километр. В рамках полумарафона в этом году также состоялся инклюзивный забег на 500 метров в поддержку благотворительного фонда помощи больным эпилепсией «Содружество».

«Черноголовский полумарафон гармонично сочетает в себе науку и спорт. Он посвящен удивительной инсталляции нашего города — Солнечной системе. И все забеги названы в честь планет Солнечной системы. Например, трассу для самых маленьких бегунов мы назвали „Маленькое космическое путешествие к Сатурну“», — рассказала заместитель главы городского округа Леся Шигалева.

Каждую трассу организаторы проложили с помощью специального измерительного колеса. Принять участие в Черноголовском полумарафоне могли все желающие. Достаточно было заранее пройти процедуру регистрации и выбрать одну из предложенных дистанций.

Призерам полумарафона вручили памятные подарки от партнеров мероприятия. А все любители бега получили отличное настроение, яркие фотографии, новые знакомства и повод гордиться собой.