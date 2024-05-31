Более 500 учащихся Подмосковья стали победителями чемпионата «Абилимпикс»

Фото: Министерство образования МО

Десятый региональный чемпионат «Абилимпикс» завершился в Подмосковье. Победителями в 93 компетенциях стали 557 школьников и студентов Московской области.

В Министерстве образования Подмосковья напомнили, что «Абилимпикс» — это конкурс профессионального мастерства среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования проходили на базе 24 образовательных учреждений и объединили более 950 участников из 287 организаций.

Победители получили медали, дипломы и памятные подарки. Они представят Московскую область в финале национального чемпионата «Абилимпикс», который пройдет в Москве в октябре.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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