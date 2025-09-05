Более 500 тысяч жителей Подмосковья присоединились к клубу «Активное долголетие»

Свыше 300 участников человек приняли участие в форуме «Активное долголетие в Подмосковье». Для них провели мастер-классы по скандинавской ходьбе, йоге и танцам.

Как рассказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, ежегодно в Подмосковье подводят итоги реализации проекта «Активное долголетие». За шесть лет к нему присоединились более 500 тысяч человек. Из них около 30 тысяч старше 85 лет.

«Наши долголеты занимаются и прыжками с парашютом, и катанием на сапбордах, и керлингом в зимний период. И, конечно же, такими массовыми видами спорта, как скандинавская ходьба, йога и другие. Московская областная Дума благодаря поддержке со стороны председателя Игоря Брынцалова каждый год укрепляет материальную базу проекта. И эту практику мы намерены продолжать», — сказал он.

Сейчас в Подмосковье работают 68 клубов «Активного долголетия». В проекте задействовали более тысячи учреждений культуры и 300 спортивных организаций. Присоединиться к клубу могут все желающие женщины старше 55 лет и мужчины старше 60.

На интернет-портале можно ознакомиться с расписанием и активностями проекта, а также узнать об экскурсиях и образовательных программах.