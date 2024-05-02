Более 500 тонн куличей испекут в Подмосковье к Пасхе | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 15:03 Более 500 тонн куличей испекут в Подмосковье к Пасхе Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Разнообразие тематической выпечки появилось в магазинах Подмосковья в преддверии Пасхи. В этом году производители планируют приготовить более 500 тонн куличей и другой сдобы.

«В Подмосковье более 100 производителей хлебопекарной продукции. В этом году перед Пасхой они планируют произвести более 500 тонн различных видов пасхальной выпечки. Она уже поступает на прилавки точек реализации», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

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Наибольшее количество точек продажи освещенных куличей расположено в городских округах Красногорск, Истра, Серпухов и Чехов.

Обычный кулич весом 400-500 граммов в сетевом магазине обойдется в среднем 280 рублей.

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