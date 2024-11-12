Более 500 спортсменов выступят на шахматном фестивале в Подмосковье

Более 500 человек примут участие в шахматном фестивале «Мемориал Юрия Дохояна», который пройдет с 15 по 17 ноября в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

На соревнованиях будет присутствовать сенатор и многократный чемпион мира, президент шахматной федерации Московской области Сергей Карякин. Подробное расписание и положение фестиваля доступны по ссылке.

«Для меня особенно важно, что это фестиваль памяти замечательного тренера и теоретика, моего наставника, Юрия Рафаэловича Дохояна. Именно под его руководством женская сборная России завоевала золотую медаль всемирной Олимпиады, а мужская — серебряную», — отметил Карякин.

Программа фестиваля включает четыре турнира по блицу и быстрым шахматам для разных возрастных групп. Соревнования пройдут по швейцарской системе в 11 туров. Детские турниры разделят на три возрастные группы.

Директор музея-заповедника Евгений Сарамуд отметил, что в 2025 году планируется открыть в «Горках Ленинских» шахматный клуб Сергея Карякина.