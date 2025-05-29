Более 500 спортсменов приняли участие в фестивале айкидо в Солнечногорске

Фестиваль демонстрационных программ по айкидо прошел в Солнечногорске. В мероприятии приняли участие более 500 воспитанников из разных уголков Подмосковья.

Событие состоялось в рамках партийного проекта «Выбор сильных». Для гостей были организованы мастер-классы и показательные выступления. По окончании всех участников наградили грамотами и памятными медалями.

«Пообщались с сенсеем Артуром Васюковым, обсудили развитие айкидо в округе. Айкидо — это не просто борьба, а способ учиться жить в гармонии с собой и окружающими. Мы видим большой потенциал для развития айкидо на территории округа, поэтому очень важно привлекать молодежь и организовывать регулярные занятия. Важно создавать условия, чтобы молодежь могла заниматься айкидо, это поможет им не только в физическом плане, но и в воспитании характера», — отметил куратор партийного проекта «Детский спорт» в Солнечногорске Игорь Артамонов.

Мероприятие было организовано Школой айкидо «Хинатакай Додзее» при поддержке «Федерации Айкидо Айкикай Московской Области», «Федерации айкидо Айкикай России» и администрации городского округа Солнечногорск.