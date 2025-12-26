Более 500 спецмашин задействовали в уборке дорог в Подмосковье ночью

Минувшей ночью в Подмосковье выпало до восьми сантиметров осадков. Специалисты Мосавтодора убрали снег и обработали покрытие ото льда. Всего в работах задействовали более 500 спецмашин.

Как сообщили в региональном Минтрансе, за ночь ото льда обработали 11 тысяч километров дорог, в том числе опасные участки.

«В настоящий момент снегопад продолжается, для ликвидации последствий непогоды на линию вышли порядка 300 единиц техники и около 1,2 тысячи дорожников», — сказал глава ведомства Марат Сибатулин.

Сейчас в Подмосковье ожидается температура на уровне +1 градуса. В таких условиях возрастает риск гололедицы. Дорожники продолжат следить за ситуацией и обрабатывать улицы по необходимости.

Водителей призвали быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и воздержаться от резких маневров.

В случае ДТП следует обращаться по номеру 112.