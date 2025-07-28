Более 500 сотрудников сферы торговли наградили в Подмосковье

День работника торговли ежегодно отмечается в четвертую субботу июля. В честь профессионального праздника в Подмосковье наградили благодарственными письмами 528 сотрудников отрасли.

В этом году День работника торговли отметили 26 июля. Для сотрудников этой отрасли прошла церемония награждения — благодарственными письмами за профессионализм и развитие сферы отметили свыше 500 человек.

Как рассказал глава регионального Минсельхозпрода Сергей Двойных, сфера торговли в Подмосковье активно развивается.

«За полгода в регионе введено в эксплуатацию более 120 тысяч квадратных метров новых торговых площадей и создано свыше тысячи рабочих мест. Ежедневно выполняя свою работу, сотрудники магазинов обеспечивают жителей Подмосковья продовольственными и непродовольственными товарами», — отметил он.

На церемонии награждения отметили продавцов, супервайзеров, товароведов, менеджеров и управляющих магазинов.