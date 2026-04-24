Более 500 штрафов за неправильную парковку вынесли в Подмосковье за неделю

За неделю в Подмосковье привлекли к ответственности 519 автовладельцев, которые оставили машины в неположенном месте. Нарушения помогли выявить жители при помощи приложения «Народный инспектор». Общая сумма штрафов превысила два миллиона рублей.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий, за этот период более 170 водителей оштрафовали за парковку рядом с мусорными контейнерами. Еще порядка 340 оставили машины на газонах.

Сервис «Народный инспектор» работает на базе портала «Добродел». После загрузки фотографии нарушения приложение распознает госномера машины и назначает водителю штраф. Его размер может достигать пяти тысяч рублей для физических лиц и 100 тысяч — для юридических.