Более 500 школьников выступили на фитнес-фестивале во Фрязине

Гала-шоу регионального этапа фестиваля «Фитнес-Академия» прошло в городе Фрязино и объединило свыше 500 участников. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

На концерте выступили более 50 школьных команд, победивших в муниципальном этапе. Ребята показали свои таланты в чирлидинге, танцевальной аэробике и ритмической гимнастике.

Мероприятие прошло в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» и объединило более 500 школьников. Команды представили яркие спортивные и танцевальные номера в разных возрастных категориях.

Фитнес-фестиваль проходит в Подмосковье с 2013 года. Он помогает вовлекать детей в активный образ жизни через современные спортивные дисциплины и новые направления фитнеса.