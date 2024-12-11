Более 500 школьников выступили на фитнес-фестивале во Фрязине
Гала-шоу регионального этапа фестиваля «Фитнес-Академия» прошло в городе Фрязино и объединило свыше 500 участников. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.
На концерте выступили более 50 школьных команд, победивших в муниципальном этапе. Ребята показали свои таланты в чирлидинге, танцевальной аэробике и ритмической гимнастике.
Мероприятие прошло в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» и объединило более 500 школьников. Команды представили яркие спортивные и танцевальные номера в разных возрастных категориях.
Фитнес-фестиваль проходит в Подмосковье с 2013 года. Он помогает вовлекать детей в активный образ жизни через современные спортивные дисциплины и новые направления фитнеса.
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