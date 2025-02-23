Более 500 школьников Подмосковья встретились с Героем России Еленой Серовой

Более 500 школьников из разных городов Подмосковья встретились с Героем России и советником губернатора Московской области Еленой Серовой. Встреча прошла в Российском университете кооперации в рамках проекта «Классные встречи» Движения Первых. Мероприятие приурочили ко Дню защитника Отечества и провели при поддержке Министерства информации и молодежной политики региона.

«„Классные встречи“ от Движения Первых — это всероссийский проект, объединяющий известных и успешных людей с подростками из разных уголков страны. Герои рассказывают истории успеха, раскрывают профессиональные секреты и делятся личным опытом», — прокомментировала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В рамках встречи Елена Серова рассказала ребятам о своей жизни, космосе и работе в отряде космонавтов. Она родилась в Приморском крае, часто переезжала с семьей, так как ее отец был военным. Среднюю школу окончила в Германии, а затем поступила в Московский авиационный институт. Параллельно учебе работала техником в научно-исследовательском институте.

«После окончания Аэрокосмического факультета МАИ с 2001 года стала работать инженером в РКК „Энергия“. Затем окончила Московскую государственную академию приборостроения и информатики по специальности „экономист“ и получила второе высшее образование. До зачисления в отряд космонавтов РКК „Энергия“ в 2006 году работала в Центре управления полетами в Главной оперативной группе управления в должности инженера 2-й категории»», — рассказала Серова.

Она также добавила, что после окончания общекосмической подготовки в ЦПК имени Гагарина в 2009 году ей присвоили квалификацию «космонавт-испытатель», а в дальнейшем, после решения о создании единого отряда космонавта России, она перешла в отряд космонавтов Госкорпорации «Роскосмос

В 2014 году Серова отправилась в космос на корабле «Союз ТМА-14М» и провела на МКС 167 суток. За этот полет она была удостоена звания Героя России.