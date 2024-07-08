Более 500 самовольно занятых участков земли выявили в Подмосковье с начала года

Фото: Комитет лесного хозяйства МО

Более 500 случаев самовольного захвата земельных участков выявили сотрудники подмосковного Комлесхоза с начала года. Всего занятыми оказались 53 гектара земли.

Как пояснили в ведомстве, жители идут на хитрость — присоединяют участки земли, которые им не принадлежат, огораживают их заборами и высаживают плодовые деревья или возводят хозяйственные постройки.

«В ходе патрулирования земель лесного фонда лесная охрана комитета лесного хозяйства с начала 2024 года выявила 553 факта самовольного занятия и использования лесных участков», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Наибольшее количество самовольно занятых лесных участков обнаружили в Московском учебно-опытном, Дмитровском, Истринском, Ногинском и Волоколамском лесничествах.

В комитете напомнили, что за самовольное занятие лесного участка придется заплатить штраф: физическим лицам до 50 000 рублей, должностным — до 100 тысяч рублей, юридическим— до 300 тысяч.

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