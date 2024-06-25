Более 500 самовольно занятых лесных участков выявили в Подмосковье с января

Фото: Пресс-служба Комитета лесного хозяйства МО

Инспекторы комитета лесного хозяйства Московской области выявили более 500 самовольно занятых лесных участков с начала 2024 года. Патрулирование территорий лесного фонда проводится регулярно, а главная цель подобных рейдов — пресечь нарушения.

«Больше всего нарушений зафиксировано в Волоколамском, Московском учебно-опытном, Подольском и Звенигородском лесничествах», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В комитете напомнили, что нарушителям за самовольное занятие участка придется заплатить штраф: физическим лицам — до 50 000 рублей, должностным — до 100 000, юридическим — до 300 000 рублей. Кроме того, помимо штрафов предусмотрено возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам.

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