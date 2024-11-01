Более 500 рыб семейства карповых запустили в Ивановские пруды Красногорска

Новую партию рыбы запустили в Ивановские пруды в Красногорске. Это делают для борьбы с водорослями и улучшения флоры водоема.

В мероприятии поучаствовали директор «Парков Красногорска» Софья Давыдова, активисты клуба «Активное долголетие» и жители муниципалитета. Они выпустили более 500 особей белого амура.

Акция прошла по поручению главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова. По словам специалистов, сейчас идеальное время для выпуска, так как рыбам будет комфортнее акклиматизироваться в водоеме.

«Рыбу доставили из рыбного хозяйства, это крепкие особи, специально выращенные для запуска в пруд. В прошлом году мы зарыбляли пруд толстолобиками в количестве 400 мальков, которые подросли до 30 сантиметров. Рыбаки остались довольны результатом!» — сказала Софья Давыдова.

Отметим, что для кислородного обмена в прудах есть аэраторы. Они помогут рыбе пережить зиму. При этом запущенные особи не требуют подкормки или специализированного ухода.

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