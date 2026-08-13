Более 500 раз воспользовались компенсацией за проезд детей-сирот в Подмосковье

Пресс-служба Мингосуправления Подмосковья сообщила, что услугой по компенсации оплаты бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспользовались уже более пятисот раз.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Семья» — «Опека и попечительство». Заявители могут получить решение о компенсации проезда или об отказе в предоставлении услуги в течение 10 рабочих дней в личном кабинете.

Умный сервис, работающий в услуге, проверяет ранее поданные заявления и их статус. Если обращается опекун или приемный родитель, сервис показывает данные о детях, находящихся под опекой. Нужно только выбрать ребенка из списка.

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, могут компенсировать расходы на проезд на городском, пригородном и внутрирайонном транспорте (кроме такси). Также предусмотрена компенсация проезда за пределы Московской области к месту жительства, месту отдыха или лечения и обратно в пределах РФ, бывших союзных республик и других государств.

Получить подробную информацию можно на портале госуслуг Подмосковья.