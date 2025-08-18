Более 500 подростков стали участниками эколагеря в Балашихе с начала года

В городском округе Балашиха проходит работа эколагеря, объединяющего активную молодежь, готовую заботиться об окружающей среде и развивать свои навыки. Участники лагеря очищают общественные пространства и спортивные площадки от мусора, формируя ответственное отношение к природе и укрепляя свою гражданскую позицию.

Программа эколагеря сочетает волонтерскую и творческую деятельность. В рамках волонтерских мероприятий ребята изготавливают блиндажные свечи, мази и плетут маскировочные сети, внося вклад в общее дело. Творческая часть включает мастер-классы в библиотеке и тематические занятия, развивающие креативность и кругозор.

«Здесь работают отличные специалисты: они очень добрые, на одной волне с тобой, веселые, всегда помогут и поймут. Сами ребята тоже очень дружные. И плюс к этому все делают важные и добрые вещи для этого мира», — поделилась участница лагеря София Пак.

Кроме того, молодежь участвует в спортивных мероприятиях, сдает нормы ГТО и демонстрирует свои умения в общественных активностях. Эколагерь в Балашихе стал не только платформой для экологической и волонтерской работы, но и местом, где ребята находят единомышленников, учатся работать в команде и вносят реальный вклад в развитие своего города.