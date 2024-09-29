Более 500 пациентов вакцинировались в мобильных поликлиниках в Домодедове

С начала сентября более 500 пациентов поставили прививки против сезонных инфекций в мобильном пункте в Домодедове. Он работает каждую субботу с 10:00 до 14:00 в парке «Елочки» напротив досугового центра.

Выездная вакцинация проходит в рамках областной акции «Проверь здоровье в парке». Жители могут поставить отечественные прививки «Совигрипп» и «Флюм-М» от гриппа, «Превенар-13» от пневмококковой инфекции и «Спутник» от коронавируса. Медики говорят, что главное — вакцинировать старшее поколение.

«Привились всей семьей во время прогулки в любимом парке. Супруг, мама, 19-летняя дочка и я — все мы теперь без опаски для здоровья готовы встретить холода. Сотрудники улыбчивые и внимательные. Большое спасибо!», — выразила мнение Анастасия Серебрякова из микрорайона Центральный.

Пройти вакцинацию можно в поликлиниках по месту прикрепления по предварительной записи, а также в центре диспансеризации.

Дети получают направление от врача-педиатра в городской поликлинике. Им ставят «УльриксКвадри» по вторникам и средам с 8:00 до 18:00 и по четвергам с 8:00 до 15:00.

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