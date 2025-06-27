Более 500 новых рабочих мест создали в Истре с начала года

С начала 2025 года в муниципальном округе Истра создали более 500 новых рабочих мест. Также в последние годы растет объем отгрузки товаров собственного производства крупных и средних предприятий.

Показатели удалось увеличить благодаря промышленным предприятиям, а также организациям оптовой и розничной торговли. Промышленный комплекс продолжает оставаться главным драйвером экономического развития округа. В Истре успешно функционирует 41 крупное и среднее предприятие, а доля работающих в промышленности составляет около 12% от всего трудоспособного населения.

Также активно развивается сектор малого и среднего предпринимательства, с начала 2025 года зарегистрировано более 700 новых субъектов МСП, что соответствует среднегодовому приросту на 6%.

Особое внимание инвестиционным проектам. До конца 2025 года планируется завершение 23 крупных проектов на сумму 27 миллиардов рублей, что обеспечит создание около шести тысяч рабочих мест. Среди значимых проектов — строительство многофункционального производственно-складского комплекса «Сберлогистика» с инвестицией 11,5 миллиарда рублей и центра для адаптации «Ориентир СБЛ» с инвестированием 1,05 миллиарда рублей.