Более 50 новогодних инсталляций украсят Коломну зимой

В Коломне и Озерах в этом году установят 57 новогодних елей и более 50 иллюминационных новогодних композиций. Недавно начали возводить главную ель на Советской площади у здания администрации.

В управлении благоустройства Коломны рассказали, что композиции установят в начале зимы. Новинки светового оформления появятся в благоустроенном парке Мира. Здесь смонтируют конструкции в виде коньков, музыкантов, королевского трона с подарками.

На Советской площади главную 25-метровую елку украсят в течение недели. Рабочие уже приступили к сборке каркаса искусственного дерева и установке декоративного ограждения. Далее они закрепят пушистые ветки, затем повесят светодиодные гирлянды, елочные игрушки и установят звезду на макушку.

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