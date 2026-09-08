Более 500 наблюдателей будут работать на выборах в Химках

На избирательных участках в Химках с 18 по 20 сентября будут работать 561 наблюдатель. Их главная задача — следить за соблюдением избирательных прав граждан и обеспечивать прозрачность процедуры.

Еще летом в округе приступил к работе Штаб общественного наблюдения. На протяжении трех месяцев комиссия проводила заседания, проверяла готовность помещений для голосования, оснащение участков техническими средствами и создание безбарьерной среды для всех групп избирателей.

«Мы выстроили четкую систему подготовки, чтобы каждый наблюдатель уверенно ориентировался в нормах закона, умел фиксировать нарушения без вмешательства в работу комиссии и тем самым укреплял доверие к результатам выборов», — отметил руководитель Штаба общественного наблюдения Егор Горовой.

Все наблюдатели прошли специальное обучение: разбирали юридические тонкости, отрабатывали типичные сценарии и алгоритмы оформления замечаний. Отдельный блок был посвящен профессиональной этике — наблюдатель обязан сохранять нейтралитет, корректно доносить замечания и избегать конфликтов.

Всего в Московской области к работе на участках привлечены тысячи общественных контролеров, порядка 3,8 тысячи из них делегированы партией «Единая Россия».

«Участие жителей в наблюдении за выборами — это не просто форма контроля, а проявление настоящей гражданской зрелости. Наблюдатели — это люди, которым небезразлично будущее округа и региона. Их работа делает избирательный процесс максимально прозрачным и защищает право каждого на свободный и осознанный выбор», — поделилась депутат Химок Надежда Смирнова.

Жители не только следят за ходом выборов, но и формируют их содержательную повестку: в новую Народную программу «Единой России» вошло свыше 920 тысяч инициатив граждан, из которых более 27 тысяч предложены химчанами. Кандидаты в депутаты были определены самими избирателями в ходе предварительного голосования.