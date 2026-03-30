Более 500 молодых семей Подмосковья получили выплаты с начала года

Мособлдума продлила выплаты для молодых многодетных родителей на 2026 год. Размер поддержки составляет 300 тысяч рублей.

Как рассказали в Мособлдуме, выплату могут получить семьи до 35 лет при рождении третьего и последующего ребенка. В этом году поддержку уже предоставили 544 семьям. Всего в прошлом году ее получили почти три тысяч семей.

«Выплата позволяет родителям оперативно решить насущные вопросы, будь то приобретение необходимых вещей или улучшение бытовых условий», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что меры поддержки многодетных в Подмосковье постоянно совершенствуются.

«Депутаты „Единой России“ еженедельно ведут приемы жителей, на которых получают запросы, в том числе от многодетных семей. По результатам мы выходим на решения по дополнительной поддержке наших семей», — сказал Брынцалов.