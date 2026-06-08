Более 500 метров теплотрассы обновят на улице Лемешко в Видном

Активные работы по разработке траншеи ведутся у домов № 12 и № 14. Магистраль обеспечивает теплом около пяти тысяч человек — примерно 50 жилых домов, школу, детский сад и отдел социальной помощи.

Ранее на участке реализовали монтаж тепловой камеры и завершили гидроизоляцию. Сейчас осуществляется капитальный ремонт существующей теплотрассы с укладкой труб диаметром 273 миллиметра.

Заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Калямина отметила, что все, что было демонтировано на время строительных работ, восстановят. Завершающим этапом станут обратная засыпка грунта и благоустройство территории.

Модернизация системы теплоснабжения проходит в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Завершить капитальный ремонт планируют до октября 2026 года, работы идут строго по графику.