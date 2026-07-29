Более 500 медиков построили дома на полученных в Подмосковье участках

За пять лет реализации программы «Земля врачам» более 500 медицинских специалистов построили дома на участках, полученных в Московской области. Об этом сообщил министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

Программа стартовала в июне 2021 года. За это время земельные участки получили 2683 специалиста здравоохранения, а 519 из них построили на участках дома. Еще 219 медиков ведут строительство. На сегодняшний день освоено 27% переданных врачам участков.

Наиболее активно строятся дома в Пушкинском городском округе, где медработники построили или уже строят 111 домов. Также много домов возводится в Егорьевске — 85, в Домодедове — 84, в Коломне — 64, в Орехово-Зуевском городском округе — 43 дома.

Министр добавил, что в этом году завершили строительство домов 146 врачей региона. Действие закона по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование в Подмосковье продлится до конца 2026 года. Подать заявку на получение земли можно через местную администрацию. По истечении шести лет, после строительства жилого дома, врачи смогут получить участки в собственность бесплатно.