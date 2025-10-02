Более 500 мам в декрете подали заявки на бесплатное переобучение в Подмосковье

В Московской области продолжается реализация нацпроекта «Кадры», который помогает жителям получить новые профессии и повысить квалификацию. Государственная поддержка доступна для людей предпенсионного возраста и старше 50 лет, неработающих женщин с детьми дошкольного возраста, инвалидов, работников под риском увольнения, ветеранов боевых действий, а также женщин в декретном отпуске.

«Более 500 женщин в декрете уже воспользовались шансом пройти бесплатное переобучение и освоить новые навыки, что позволяет им совмещать родительство и саморазвитие. Обучение проходит в удобном формате, что делает его доступным для всех желающих», — подчеркнул министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

На портале «Работа в России» доступно более 20 программ обучения. Так, женщины в декрете могут выбрать направление по интересам — от программирования в 1С и системной аналитики до работы в сфере образования, включая подготовку младших воспитателей и нянь.

Как отметили в Министерстве социального развития региона, в этом году самыми востребованными стали профессии программиста 1С, специалиста по управлению персоналом, кадрового аналитика, системного аналитика, а также воспитателя и няни.

Более подробная информация о программе бесплатного переобучения доступна на портале «Работа в России».