Более 500 кровель и водостоков отремонтировали в домах Подмосковья в сентябре

В сентябре коммунальные службы Московской области обработали свыше 500 обращений жителей по ремонту кровель и водостоков. Все они поступали в единую диспетчерскую службу, сообщили в областном министерстве по содержанию территорий.

Рабочие меняли поврежденные элементы, устраняли засоры для правильной работы систем отвода дождевой и талой воды. Также была проведена заделка трещин, замена уплотнителей и герметизация стыков.

Например, ремонт такого вида выполнили в Раменском на улице Гурьева, в Истре в деревне Черная, на Европейской улице, а также в Серпухове на Московском шоссе.

В ведомстве напомнили, что по вопросам содержания жилых домов можно обращаться как в диспетчерскую службу, так и в территориальные отделы министерства.