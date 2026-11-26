С начала ноября коммунальные службы Подмосковья отработали более 500 обращений жителей по поводу ремонта кровель и водостоков многоквартирных домов. Больше всего заявок выполнили в Шатуре — 46, Люберцах — около 40 и Пушкино — порядка 30.

Специалисты управляющих компаний заменили изношенные участки рулонного покрытия, установили новые водоприемные воронки и отремонтировали поврежденные части водосточных труб. Кроме того, рабочие очистили желоба от мусора. Своевременное обслуживание кровель и водостоков помогает предотвратить протечки и аварийные ситуации.

Как ранее сообщил министр по содержанию территорий Московской области Игорь Даниленко, инспекторы ведомства регулярно проверяют состояние подъездов, чердаков, подвалов, крыш и фасадов домов. Обнаруженные нарушения регистрируют в Единой диспетчерской службе региона и передают управляющим организациям. На устранение неисправностей отводят от одних до семи суток. Информация о выполненных работах также вносится в систему.

Сообщить о необходимости текущего ремонта жители могут в свою управляющую компанию или через Единую диспетчерскую службу.