Более 500 ям ликвидировали на дорогах Дмитровского округа в 2025 году

С начала 2025 года было ликвидировано свыше 500 ям на муниципальных и региональных дорогах. Специалисты ежедневно осматривают трассы, оцифровывают новые выбоины и вносят информацию в систему контроля. Это дает возможность оперативно реагировать на возникшие инциденты и устранять их. Такой подход обеспечивает строгий контроль за состоянием дорожного покрытия и позволяет быстро выявлять участки, которые нуждаются в ремонте.

Глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин рассказал, что работы по ликвидации ям проводят в ночное время, когда снижается транспортный поток, чтобы водители не испытывали неудобств. Руководитель муниципалитета сообщил, что плановый ремонт дорог начнется после наступления благоприятных погодных условий. «Это позволит не только устранить имеющиеся дефекты, но и улучшить общее состояние дорожной сети округа», — сказал Иван Курданин.