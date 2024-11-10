Более 500 экспонатов военного времени представили школьные музеи в Химках

Масштабный фестиваль школьных музеев в городском округе Химки представил гостям свыше 500 экспонатов времен Великой Отечественной и Афганской войн, а также трофеи из зоны специальной военной операции. Первый день работы экспозиции стал экскурсионным для учеников школы № 19.

Среди самых интересных экспонатов выставки были гильзы, детали вооружения, военной формы, дневники и фотографии. Все это — часть великой военной истории городского округа Химки. Трофеи для фестиваля предоставили 19 школьных музеев муниципалитета.

Экспозиция в выставочном комплексе «Артишок» в парке имени Льва Толстого будет работать до 5 декабря по адресу: Ленинский проспект, дом № 2Б, строение 7. Посетить ее свободно может каждый желающий. Исторические лекции для гостей выставки проведут сами ученики.

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