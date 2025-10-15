Более 500 дворов благоустроили в Подмосковье с начала года

С начала года в Подмосковье благоустроили 557 дворов. В них обновили дорожное покрытие, высадили новые растения и обновили скамейки и урны.

Как рассказали в регинальном министерстве по содержанию территорий, в Люберцах обновили 29 дворов, в Подольске — 24, в Богородском округе и Домодедове — по 22, в химках — 21. работы провели по программе «Формирование современной комфортной городской среды».

Во дворах уложили новый асфальт, модернизировали парковки, провели озеленение и обновили малые архитектурные формы.

Предложить место для проведения благоустройства можно в администрации городского округа. При проведении работ учитывают все пожелания жителей.