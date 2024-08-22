Более 500 детей во Фрязине получат выплаты на школьную форму

Региональные выплаты на школьную форму получат более 500 детей во Фрязине. Об этом рассказали на совещании в администрации округа. Деньги поступят проактивно. Кроме того, рюкзаки со школьными принадлежностями вручат детям из семей с низким уровнем дохода.

Также на встрече обсудили динамику обращений, поступающих в Центр управления регионом. Их число снизилось. Большинство жалоб связаны с вывозом мусора и работой управляющих компаний. По этим вопросам профильным специалистам дали поручения, часть уже выполнили, остальные глава Фрязина взял на контроль.

Еще одной темой совещания стала «перезагрузка» народных дружин, которая идет в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева. Во Фрязине дружина существует шесть лет, в ее составе 30 человек.

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