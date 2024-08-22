Более 500 детей во Фрязине получат выплаты на школьную форму

Пресс-служба администрации городского округа Фрязино
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Фрязино

Денежные выплаты на покупку школьной формы получат более 500 детей во Фрязине. Средства поступят автоматически.

Региональные выплаты на школьную форму получат более 500 детей во Фрязине. Об этом рассказали на совещании в администрации округа. Деньги поступят проактивно. Кроме того, рюкзаки со школьными принадлежностями вручат детям из семей с низким уровнем дохода.

Также на встрече обсудили динамику обращений, поступающих в Центр управления регионом. Их число снизилось. Большинство жалоб связаны с вывозом мусора и работой управляющих компаний. По этим вопросам профильным специалистам дали поручения, часть уже выполнили, остальные глава Фрязина взял на контроль.

Еще одной темой совещания стала «перезагрузка» народных дружин, которая идет в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева. Во Фрязине дружина существует шесть лет, в ее составе 30 человек.

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