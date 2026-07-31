Более 500 детей появились на свет в Серпуховском роддоме с начала года

В Серпуховском родильном доме с начала года появились на свет 550 малышей. Здесь открылось послеродовое отделение после капитального ремонта: новые палаты, палаты повышенной комфортности, семейные боксы, а также обновлены помещения, установлена новая мебель и техника.

Роддом получил три современных аппарата — два ультразвуковых и рентгеновский для новорожденных. Проводятся скрининги, внедряются новые программы обследований, работает детская и взрослая реанимация. Каждая женщина находится под круглосуточным наблюдением врача и акушерки.

В Серпухове реализуются меры поддержки семей. В прошлом году три молодые семьи получили социальные выплаты на приобретение жилья — по 3,9 миллиона рублей каждая. Многодетным семьям предоставлены 45 земельных участков, а всего с начала действия программы — 1678.

В целом по Московской области за пять лет финансирование мер поддержки семей с детьми выросло на 80%, число многодетных семей увеличилось на 36%. Сегодня в регионе воспитывается около 1,8 миллиона детей.

Это реальная поддержка, которая помогает жителям Подмосковья встречать пополнение в семье и растить детей в современных комфортных условиях. А главный результат — здоровые и счастливые малыши, а значит, и счастливые родители.