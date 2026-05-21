Более 500 детей появились на свет в Химках с начала года

С начала 2026 года в Химкинском родильном доме появились на свет 515 младенцев: 257 мальчиков и 258 девочек. Обновленное учреждение открылось осенью 2025 года после капитального ремонта по Народной программе партии «Единая Россия».

Как рассказал заведующий роддомом Согомон Казарьян, около 75% родов сегодня проходят с участием партнера — мужа или близкого родственника. Партнерские роды бесплатны по полису ОМС. Будущие мамы могут выбрать вертикальные роды или роды под музыку. Кроме того, доступны современные методики релаксации для облегчения процесса.

«После ремонта учреждение стало комфортнее для будущих мам. Будущие родители могут заранее познакомиться с роддомом — для этого здесь регулярно проводят экскурсии. Гости посещают отделение реанимации новорожденных, осматривают индивидуальные палаты и приемное отделение», — отметил главный врач Химкинской клинической больницы и депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

Для удобства семей прямо в роддоме можно оформить все документы на новорожденного. Также родители вправе выбрать: получить единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье».