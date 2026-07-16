Более 500 человек прошли обследования в Центре активного долголетия в Домодедове

В Домодедовской больнице открылся первый в регионе Центр активного и здорового долголетия. Он появился по программе «Единой России». Его главная задача — предупреждать об изменениях в организме, которые могут привести к хроническим заболеваниям и ускоренному старению.

В центр можно прийти по ОМС и за час узнать состояние своего здоровья. В центре работают терапевты, прошедшие специальное обучение по здоровому долголетию. Предлагают не только профилактические. Но и углубленные исследования. Все — в одном месте.

«Я в восторге от того, что можно за час узнать, в каком состоянии находится твой организм. Можно получить рекомендации, которые в случае негативных факторов, помогут это исправить с помощью распорядка дня, правильного питания, сна», — сказал депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Обследование могут пройти жители разного возраста, не только пожилые. Забота о старшем поколении и людях с инвалидностью — один из приоритетов народной программы. Работу центра уже оценили сотни пациентов. Врачи не просто выдают заключения, они помогают скорректировать образ жизни.

«Через центр прошли уже более 500 человек. Мы видим разные результаты. Уже сейчас мы даем рекомендации пациентам по дальнейшему образу жизни. Важны сон, питание, быть в социуме, петь, танцевать, рисовать, читать книги и общаться друг с другом», — сказал главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

За последние пять лет в Подмосковье выполнили более 96% наказов избирателей в народную программу в сфере здравоохранения. Построены свыше 60 новых медучреждений, отремонтировали сотни больниц и поликлиник. За год диспансеризация позволила выявить более 150 тысяч случаев скрытых заболеваний.